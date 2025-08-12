Fenerbahçe – Feyenoord Maçı Merak Ediliyor

POTANSİYEL 11’LERİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş maçı için müthiş bir heyecan var. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tur atlamak amacıyla sadece galibiyet düşüncesi ile sahada yer alacak. Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör Mourinho’nun maça hangi kadro ile çıkacağı konusunda yoğun bir merak içerisinde. Peki, Mourinho Feyenoord karşısında nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? İşte detaylar…

RÖVANŞ MAÇININ DETAYLARI

Fenerbahçe ve Feyenoord arasındaki rövanş karşılaşması 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de Kadıköy’de gerçekleştirilecek. Bu önemli maçta her iki takım da galibiyet için mücadele verecek. Fenerbahçe’nin olası kadrosu ise şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Duran. Feyenoord’un olası 11’i ise Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Stejin, Sauer ve Ueda şekliyle öne çıkıyor.