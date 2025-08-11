Fenerbahçe Feyenoord Maçı Saat Kaçta?

FENERBAŞE, HOLLANDALI RAKİBİYLE RÖVANŞA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. eleme turu çerçevesinde Fenerbahçe, rövanş maçında Hollanda’nın Feyenoord takımını kendi sahasında ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’de oynanacak bu ikinci maçta galip gelerek turu geçmeyi amaçlıyor. Eğer Fenerbahçe kazanırsa, play-off turunda Nice ve Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu ağır maçta hem tur biletinin belirlenmesi hem de Avrupa’daki yol haritasının çizilmesi bekleniyor.

MAÇIN ZAMANI VE YAYIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord’u, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılayacak. Maç 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de başlayacak ve büyük bir heyecan yaratması bekleniyor. Maçın canlı yayını, dijital yayıncılığın öncülerinden olan EXXEN platformu üzerinden yapılacak. EXXEN, izleyicilere yüksek kaliteli ve kesintisiz bir yayın deneyimi sunarak, taraftarların karşılaşmayı evlerinden canlı izleyebilmesini sağlayacak. Böylece, Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki bu kritik maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, tüm heyecanı anlık olarak yaşayabilecek.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için biletler, öncelikle 10 Ağustos’ta Yüksek Divan Kurulu üyeleri, Kongre Üyeleri, Temsilci üyeler ve Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak. Genel satışlar ise 11 Ağustos itibarıyla tüm taraftarlara açılacak. Bilet fiyatları henüz açıklanmamış olmakla birlikte, oldukça ilgi görmesi bekleniyor.