Fenerbahçe, Feyenoord’u 2-1 yendi

FENERBAHÇE’NİN TARİHİ GOLLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Feyenoord ile karşılaştı. Bu mücadelede, sarı-lacivertli takımında iki futbolcu önemli bir başarıya imza attı. Archie Brown ve Jhon Duran, Fenerbahçe forması altında ilk gollerini Feyenoord’a karşı kaydetti.

MAÇIN DÖNÜM NOKTASI

Fenerbahçe’nin golleri, maçta geriye düştüğü anlarda geldi. 44. dakikada köşe vuruşundan faydalanarak iyi yükselen Archie Brown, ilk golü kaydetti. Ardından, 45+1. dakikada Jhon Duran, takımını öne geçiren ikinci golü attı. Bu iki golle birlikte Fenerbahçe, 1-0 geriden 2-1 öne geçerek maça tutundu.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

