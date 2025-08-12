Fenerbahçe, Feyenoord’u 2-1 yendi

FENERBAHÇE’NİN TARİHİ GOLLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Feyenoord ile karşılaştı. Bu mücadelede, sarı-lacivertli takımında iki futbolcu önemli bir başarıya imza attı. Archie Brown ve Jhon Duran, Fenerbahçe forması altında ilk gollerini Feyenoord’a karşı kaydetti.

MAÇIN DÖNÜM NOKTASI

Fenerbahçe’nin golleri, maçta geriye düştüğü anlarda geldi. 44. dakikada köşe vuruşundan faydalanarak iyi yükselen Archie Brown, ilk golü kaydetti. Ardından, 45+1. dakikada Jhon Duran, takımını öne geçiren ikinci golü attı. Bu iki golle birlikte Fenerbahçe, 1-0 geriden 2-1 öne geçerek maça tutundu.