Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 ile geçti

FENERBAHÇE, FEYENOORD’U YENEREK PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 41’inci dakikada geriye düştükten sonra; 44’üncü dakikada Archie Brown, 45+2’nci dakikada Jhon Duran, 55’inci dakikada Fred, 83’üncü dakikada Youssef En Nesyri ve 90+6’ncı dakikada Anderson Talisca’nın golleriyle rakibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

DURAN VE BROWN’UN HAZIRLIKLARI MAÇLA BAŞLADI

Fenerbahçe’nin transferi yeni yapılan Jhon Duran ve Archie Brown, Kadıköy’deki ilk resmi maçlarında golle buluştu. İki futbolcu da maça ilk 11’de başladı. Archie Brown, 44’üncü dakikada takımının ilk golünü kaydederken, Jhon Duran 45+2’nci dakikada Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçiren golü attı.

MOURINHO’DAN FEYENOORD’A KARŞI TEKRAR KAZANÇ

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Feyenoord’a karşı oynanan rövanş maçında kazanan taraf oldu. Mourinho, daha önce Feyenoord’a karşı oynanan bir rövanşta da başarı elde etmişti. 2016-2017 sezonunda Manchester United ile Feyenoord’e karşı grup aşamasında oynarken, deplasmanda 1-0 kaybetmiş ama ev sahibi olduğu maçta 4-0 galip gelmişti. 2022-2023 sezonunda Roma ile Feyenoord’a karşı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde de benzer bir başarı elde eden Mourinho, Fenerbahçe’nin başında da bu kez deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 5-2 alarak takımını play-off turuna taşıdı.

FENERBAHÇE, 12 YIL SONRA PLAY-OFF’TA

Fenerbahçe, Feyenoord’u eleyerek 12 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, en son teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013’te Arsenal ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Geçen dönemle birlikte, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi müziğinin yeniden Kadıköy’de çalacak olmasının heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.

27 YIL SONRA İLK KEZ TUR ATLADI

Fenerbahçe, Feyenoord’u eleyerek Avrupa kupaları elemelerinde 1998/99 sezonundan sonra ilk kez rövanşta avantajlı bir skor alarak tur geçti. Sarı-lacivertliler, o dönemde de Göteborg ile karşılaşmış ve ilk maçı kaybettikten sonra rövanşta tur atlamayı başarmıştı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçe’nin futbolcuları, hırslı ve mücadeleci oyunlarıyla taraftarların beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli futbolcular, Feyenoord’u 5-2 ile geçtikleri maç sırasında tribünlerden tam destek aldı.

İRFAN CAN’DAN DİKKAT ÇEKİCİ HATA

Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Feyenoord maçı sırasında dikkat çekici bir hata yaptı. 40’ıncı dakikada, hakem düdüğü çaldı zannederek topu eline alan İrfan Can, rakibe serbest vuruş verme hatasında bulundu ve bu pozisyon golle sonuçlandı. Ancak sonrasında toparlanan İrfan Can, kritik anlarda kalitesini gösterdi.

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ BENFİCA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Portekiz’in Benfica takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, play-off turundaki ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Benfica’yı konuk edecek. Rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica’nın sahasında, Lizbon’da gerçekleşecek.