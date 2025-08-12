Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2’lik skorla yendi

Fenerbahçe zorlu bir mücadele sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna adını yazdırdı. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı sarı-lacivertliler, Robin van Persie’nin teknik direktörlüğündeki Feyenoord karşısında, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynadı. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, evindeki rövanşta rakibini 5-2 mağlup etti.

Feyenoord İle İlk Gol

Fenerbahçe, 19. dakikada Youssef En Nesyri ile gol attı ancak bu gol ofsayt nedeniyle iptal oldu. Ziyaretçi takım Feyenoord, 41. dakikada Tsuyoshi Watanabe’nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe’nin Tepkisi

Sarı-lacivertliler, 44. dakikada Archie Brown’un kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Devre arasında, 45+1. dakikada En Nesyri’nin indirdiği topla Jhon Duran, takımını 2-1 öne geçirdi.

Farkın Artışı

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Archie Brown’un kazandığı topu Fred’in ceza yayı gerisinden sol ayağıyla ağlara göndermesiyle farkı ikiye çıkardı.

En-Nesyri’nin Katkısı

Mücadelenin 86. dakikasında, Archie Brown’ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı kale sahasında tek vuruşla değerlendiren En Nesyri, farkı üçe çıkardı.

Watanabe’nin Kayıpları

Maçın 89. dakikasında Watanabe, bir kez daha sahne aldı ve farkı 2’ye indiren golü attı.

Talisca İle Son Nota

Mücadelenin 90+5. dakikasında Anderson Talisca, yaydan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak farkı yeniden üçe çıkardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi ve bugün saat 22:00’da başlayan Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turu geçen ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazanacak.