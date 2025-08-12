Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 mağlup etti

FENERBAHÇE’NİN ZAFERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunun rövanşında Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi. Karşılaşma, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başladı ve Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetiminde gerçekleşti. Hakemin yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlendi.

MAÇIN KONTROLÜ VE GOLLER

Ev sahibi ekip Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szyamanski, En-Nesyri ve Duran 11’i ile sahada yer aldı. Konuk Feyenoord ise Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Ueda ve Sauer 11’i ile mücadele etti. İlk 25 dakikada her iki takım da net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Fenerbahçe, Jhon Duran ile etkili ataklar gerçekleştirirken, Feyenoord Moussa ile bir fırsatı değerlendirilemedi. 28’inci dakikada Fenerbahçe’nin En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

ÖNE GEÇME VE GOL PARENSİ

Feyenoord, 41’inci dakikada öne geçti. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta In-Beom tarafından yapılan ortada Watanabe, topu ağlara gönderdi: 0-1. Ancak, 44’üncü dakikada Fenerbahçe’den Sebastian Szymanski’nin kullandığı kornerde Archie Brown, kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. 45+2’nci dakikada Jhon Duran, Fenerbahçe’yi öne geçiren golü attı. Amrabat’ın ortasından gelen topu penaltı çizgisinde kontrol eden Duran, kalecinin yanından geçirerek ağlarla buluşturdu: 2-1.

FAZLA GOL ATILDI

Maçın ikinci yarısında, 55’inci dakikada Archie Brown’un baskısıyla topu kazanan Fred, ceza sahası dışından Fenerbahçe’nin üçüncü golünü attı: 3-1. Bu golden sonra, 83’üncü dakikada Szymanski’nin uzun pasında En-Nesyri, topla buluşup sağ ayağıyla vurdu ve skoru 4-1’e getirdi. 89’uncu dakikada Feyenoord, farkı 2’ye indirdi. Ahmedhodzic’in serbest vuruşta göğsüyle indirdiği topu Watanabe gelişine vurarak ağlarla buluşturdu: 4-2. Son olarak, 90+6’ncı dakikada Talisca, skoru belirleyen golü atarak karşılaşmayı 5-2’ye getirdi. Talisca, rakip yarı sahada topu kazanarak ceza sahasına yaklaştı ve yaptığı şutla topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanarak play-off turuna yükselmeyi başardı.