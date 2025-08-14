Haberler

Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNDA!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında, kendi sahasında Hollanda’nın Feyenoord takımını 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. İlk maçta 2-1’lik bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında gösterdiği etkili performansla tur biletini kazandı.

Karşılaşmada önce 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, hızlıca yeniden toparlanarak üstünlük sağladı. İlk yarının son dakikalarında Jhon Duran’ın attığı golle durum 2-1 oldu. Bu gol sonrası, maçı ekranlardan takip eden Başkan Ali Koç’un gergin bir şekilde tribünlere yönelmesi dikkat çekti. Bu anlar, sosyal medyada kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Başkan Vekili Güleryüz: Elimizden geleni yapacağız

Nazillispor'da 3. Lig'e düşmesinin ardından başkan Şahin Kaya, yönetim ekibinde değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik vurgusu yapıldı.
Özlem Çerçioğlu, CHP’den Ayrıldığını Duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini açıklayarak, parti içerisinde siyaset yapma imkanı bulamadığını belirtti.

