Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNDA!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında, kendi sahasında Hollanda’nın Feyenoord takımını 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. İlk maçta 2-1’lik bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında gösterdiği etkili performansla tur biletini kazandı.

TOPARLANMA ANLARI

Karşılaşmada önce 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, hızlıca yeniden toparlanarak üstünlük sağladı. İlk yarının son dakikalarında Jhon Duran’ın attığı golle durum 2-1 oldu. Bu gol sonrası, maçı ekranlardan takip eden Başkan Ali Koç’un gergin bir şekilde tribünlere yönelmesi dikkat çekti. Bu anlar, sosyal medyada kısa süre içinde büyük ilgi gördü.