Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÖNEMLİ GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord ile oynadığı rövanş maçında başarıya ulaştı. İlk maçta 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmayı 5-2’lik bir skorla kazandı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca attı.

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası medyaya açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, “Feyenoord’a karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum” ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam, hem takımının elde ettiği başarılı sonucu hem de kendi kişisel istatistiğini vurguladı. Fenerbahçe’nin bu galibiyeti, UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki mücadelelerinde önemli bir adım olarak öne çıktı.