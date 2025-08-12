Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 2-1 kaybettiği ilk maçın geri dönüşünde Hollanda temsilcisi Feyenoord’u 5-2’lik sonuçla yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi ise, Fransa’nın Nice takımını 2-0 mağlup eden Portekiz ekibi Benfica oldu.

İLK MAÇ TARİHLERİ

İki takım, 20 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Devler Ligi’ne adını yazdıracak olan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Estádio da Luz’da gerçekleşecek.

SONUÇLAR VE MAÇ DETAYLARI

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanan maçlarda çeşitli sonuçlar alındı ve bu sonuçlar, takımların tura geçişleri açısından önemli bir rol oynadı.