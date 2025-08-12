Haberler

Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 2-1 kaybettiği ilk maçın geri dönüşünde Hollanda temsilcisi Feyenoord’u 5-2’lik sonuçla yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi ise, Fransa’nın Nice takımını 2-0 mağlup eden Portekiz ekibi Benfica oldu.

İLK MAÇ TARİHLERİ

İki takım, 20 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Devler Ligi’ne adını yazdıracak olan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Estádio da Luz’da gerçekleşecek.

SONUÇLAR VE MAÇ DETAYLARI

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanan maçlarda çeşitli sonuçlar alındı ve bu sonuçlar, takımların tura geçişleri açısından önemli bir rol oynadı.

ÖNEMLİ

Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.
Kırıkkale’de Operasyonla M.T.C. Tutuklandı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktorların hesaplarını kullanarak 1998 yeşil reçete düzenlemekten tutuklandı. Uyuşturucu aparatıyla birlikte cezaevine gönderildi.

