Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yenerek yükseldi

FENERBAHÇE’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki Feyenoord karşılaşmasını 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. İlk maçta 2-1 kaybeden takım, rövanşta başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

DUYGUSAL GİRDİMİZ BİR MAÇTI

Mourinho, “Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı” dedi.

GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLIK

Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçı hakkında açıklamalar yapan Mourinho, “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

ERTELLEME TALEBİ YOK

Mourinho’ya, Göztepe maçının ertelenip ertelenmeyeceği soruldu. “Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak” diye yanıtladı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Taraftarların maçtaki etkisi üzerine de konuşan Mourinho, “Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar. İkinci golden sonra da destek verdiler” ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNE DİKKAT

Transferlerle ilgili bir değerlendirme yapan Mourinho, “Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco’ya rapor sundum. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo’nun daha erken gelmesini isterdim” dedi.

BASINDAN DİĞER YORUMLAR

Basın toplantısında Feyenoord ile mücadeleleri hakkında değerlendirme yapan Mourinho, “Bu tamamen tesadüf. Rotterdam’da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım. Onlara karşı hep iyi bir takım olduklarını ve iyi bir hocaları olduğunu gördüm” açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIĞI

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasında, Mourinho, “Ben, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Ama Avrupa Ligi’nde o turnuvayı kazanabiliriz” diyerek, “Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görev var” şeklinde görüşlerini aktardı.

TARAFTARIN ROLÜ

Son olarak Mourinho, “Atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlar da aptal değil ve bunu görüyorlar” diyerek, takımın yüreklendirildiğini belirtti.