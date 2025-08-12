Haberler

Fenerbahçe Feyenoord’u 5-2’yle geçti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından Feyenoord ile rövanş karşılaşması yaptı. Chobani Stadyumu’nda düzenlenen bu maçı Fenerbahçe, 5-2’lik bir skorla kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller, Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Feyenoord’u eleyerek 4.3 milyon euro kazanç elde etti.

GELECEK TURDAKİ RAKİP

Fenerbahçe’nin bir sonraki turdaki rakibi, Benfica ile Nice arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Sarı-lacivertlilerin bu turda da rakibini geçmesi halinde, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırması mümkün olacak.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

