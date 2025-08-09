Fenerbahçe, Feyenoord’u Konuk Edecek

FENERBAHÇE’Yİ RÖVANŞ MAÇI HAZIRLIĞI SARDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-1 kaybedilen ilk maçın rövanşı için 12 Ağustos Salı günü Hollanda’nın Feyenoord takımını ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

ANTRENMANLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşiyor ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlıyor. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda core hareketleri yaparak ısınma sürecini tamamlıyor. Ardından çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirilerek idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona eriyor.

BECAO’NUN GERİ DÖNÜŞÜNE AZ KALDI

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Rodrigo Becao, bu antrenmanda bireysel çalışmalarının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Brezilyalı oyuncunun birkaç hafta içinde tamamen forma girmesi bekleniyor.