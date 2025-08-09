Fenerbahçe, Feyenoord’u Konuk Edecek

Haberler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-1 kaybedilen ilk maçın rövanşı için 12 Ağustos Salı günü Hollanda’nın Feyenoord takımını ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşiyor ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlıyor. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda core hareketleri yaparak ısınma sürecini tamamlıyor. Ardından çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirilerek idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona eriyor.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Rodrigo Becao, bu antrenmanda bireysel çalışmalarının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Brezilyalı oyuncunun birkaç hafta içinde tamamen forma girmesi bekleniyor.

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

