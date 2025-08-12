Fenerbahçe Feyenoord’u Yendi, Benfica Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hollanda’nın Feyenoord takımını 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçta 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanşta büyük bir başarı göstererek rakibini sahasında yenmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi, Fransa’nın Nice takımını 2-0 mağlup eden Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

MAÇ TARİHLERİ

İki ekip ilk olarak 20 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Devler Ligi’ne hangi takımın yükseleceği belirlenecek rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Estádio da Luz’da gerçekleşecek. Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda dün akşam oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: