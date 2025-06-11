Fenerbahçe Futbolcusu Baba Oluyor

FERDİ KADIOĞLU BABA OLDUĞUNU DUYURDU

Süper Lig’in güçlü takımlarından Fenerbahçe’den 30 milyon euro karşılığında Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağını açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz aylarda Sera Vrij ile hayatını birleştirmişti ve sosyal medya üzerinden bu mutlu haberi paylaştı. Kadıoğlu, “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım” sözleriyle duyurusunu yaptı. Bu paylaşım, takipçilerinden büyük bir ilgi gördü ve binlerce beğeni ile yorum aldı.

KADIOĞLU’NUN EVLİLİK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Ferdi Kadıoğlu’nun evlilik durumu da futbolseverler arasında ilgi çeken bir diğer konu oldu. Şu an için Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij arasında resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor. Ancak, çiftin mart ayında gerçekleşen evlilik teklifi, ilişkilerinin ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Nişanlı olan çiftin, gelecekte evlenmesi bekleniyor.