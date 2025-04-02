Fenerbahçe-Galatasaray Çeyrek Final Maçı Başladı

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE BULUŞUYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maç saat 20.45’te başladı ve bu önemli mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç olarak görev alıyor. Ayrıca, karşılaşma ATV’den şifresiz olarak yayınlanıyor.

TAKIM KADROLARI VE GRUP PERFORMANSLARI

Fenerbahçe’nin sahada yer alan kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca ve En-Nesyri. Galatasaray’ın kadrosunda ise Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış ve Osimhen bulunuyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılarak B Grubu’nu lider tamamlayıp seri başı olma avantajı yakaladı. Galatasaray ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle C Grubu’nu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

DERBİ MAÇLARINDAKİ PERFORMANS

Bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray, daha önce iki kez Süper Lig’de karşılaştı. Kadıköy’deki derbiyi Galatasaray, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara’nın golleriyle 3-1 kazanırken, RAMS Park’taki derbi ise 0-0 berabere sona erdi. Çeyrek finaldeki karşılaşma, tek maça dayalı olacaktır ve 90 dakikalık süre sonunda berabere kalınması durumunda 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Bu karşılaşmayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek.

KUPA YOLUNDAKİ ZORLUKLAR

Fenerbahçe bu sezonki derbi maçlarında beklediği sonuçları alamadı. Ligde Galatasaray’a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmanda 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. Ali Koç’un başkanlığı döneminde Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk kez derbi maçında boy gösterecek olan Fenerbahçe için bu mücadele büyük bir önem taşımakta. Galatasaray ise bu sezon ulusal organizasyonlarda yalnızca Beşiktaş’a mağlup oldu ve toplamda 32 maça çıktı. Süper Lig’de 28 maçta 22 galibiyetle, Türkiye Kupası’nda 3 maçta 1 galibiyetle ve Turkcell Süper Kupa’da tek maçta 1 mağlubiyetle devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu çeyrek final mücadelesinde galip gelen taraf turu geçecek, kaybeden ekip ise kupaya veda etmiş olacak.