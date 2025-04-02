Fenerbahçe-Galatasaray Çeyrek Finali: Muslera Kadroda Yok

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI BU AKŞAM OYNANACAK

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında bu akşam Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11’leri belirlendi. Ancak Galatasaray kalecisi Muslera’nın kadroda yer almaması dikkatleri üzerine çekti. “Muslera neden yok, sakat mı, cezalı mı?” sorusu gündeme geldi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI DERBİSİNİN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 20:45 olarak belirlendi. Bu mücadelenin sonucunda galip gelen takım yarı finale yükselecek. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu önemli karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Muslera, ilk 11’de yer almadı. Tercihin sebebi hala açıklanmadı. İşte iki takımın ilk 11’i: