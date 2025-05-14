Fenerbahçe, Galatasaray’dan Oyuncu İstiyor

FENERBAHÇE’NİN GALATASARAY’LA TEMASLARI

Daha önce ezeli rakibi Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen için nabız yoklayan Süper Lig devi Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un sarı kırmızılı takımdan başka bir oyuncu için daha harekete geçtiği iddia edildi. Koç’un Osimhen’in bonservisi için Napoli ile görüşmeler yaptığı bile konuşuluyor. Sarı lacivertli kulübün başkanının Galatasaray’dan bir futbolcuyu daha istediği ifade edildi.

YUNUS AKGÜN İÇİN DE GİRİŞİM

Kontraspor’daki habere göre, Koç’un Galatasaray’ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Yunus Akgün için de harekete geçtiği aktarılıyor. Haberde, Galatasaray’ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak isteyen Ali Koç’un bu yaz en az 4 veya 6 transfer gerçekleştireceği, hedefleri arasında Osimhen ile Yunus Akgün isimlerinin yer aldığı vurgulanıyor.