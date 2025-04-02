Fenerbahçe-Galatasaray Derbi Detayları Belli Oldu

DERBİ BU AKŞAM MUHTEŞEM BİR MÜCADELE OLACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final çerçevesinde bu akşam futbolseverlerin ilgisini çekecek. Taraftarlar, “Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?” sorusunun yanıtını araştırırken, maçın detayları da belirginleşiyor. Fenerbahçe Galatasaray gibi yüksek tansiyonlu maçlarda hakem kararlarının önemi oldukça büyük.

HAKEM ATAMALARI BELİRLENDİ

Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi, Ziraat Türkiye Kupası’nın en kritik eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, derbide düdüğü Cihan Aydın çalacak. VAR hakemi olarak Almanya’dan Pascal Müller görev alırken, AVAR koltuğunda ise Erkan Engin yer alacak.

MAÇ YERİ VE SAATİ

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.45’te başlayacak.