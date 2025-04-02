Fenerbahçe Galatasaray Derbi Kadroları Açıklandı

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın kadroları belli olmaya başladı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala her iki takımın da ilk 11’leri açıklanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’a dair muhtemel kadrolar ile detaylar haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE’YE GELEN SAKATLIK KALABALILIĞI ORTADAN KALKTI

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şu şekilde: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Neyri. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarından kurtulan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos’un forma giyme durumu kesinleşmiş durumda. Sezon başından itibaren yaşanan sakatlıklar nedeniyle tam kadro olamayan Jose Mourinho’nun ekibi, Galatasaray derbisi öncesinde eksiksiz bir kadro ile sahaya çıkacak. Takımda 14 yabancı futbolcu yer alırken, statü gereği sadece 2 yabancı oyuncu kadroya giremiyor.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray’ın muhtemel 11’i ise şöyle: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine tam kadro ile çıkmayı hedefliyor. Galatasaray’da, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs’un yanı sıra, Macaristan Milli Takımı dönüşünde hafif ağrıları olan Roland Sallai’nın da kadroda yer alabileceği belirtildi. Beşiktaş derbisine katılamayan Elias Jelert’in durumu ise bugünkü antrenmanın ardından netlik kazanacak.