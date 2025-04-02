Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Durduruldu, Detaylar Bekleniyor

MAÇIN BAşLANGICI VE HAKEMLER

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’ndaki müsabaka saat 20.45’te başladı. Maçın hakemliğini Cihan Aydın yapıyor ve yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç görev alıyor. Ayrıca, mücadele ATV’den şifresiz olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu’nu lider bitirdi. Bu başarı, çeyrek final eşleşmelerinde onların seri başı olmasını sağladı. Sarı-lacivertli ekip, ev sahibi avantajı ile bu karşılaşmaya çıkıyor.

GALATASARAY’IN DURUMU

Sarı-kırmızılı Galatasaray ise C Grubu’nda yer alıyor. Yaptığı 3 maçta yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek beş puan topladı. Daha az kart gördüğü için, aynı puana sahip olduğu RAMS Başakşehir’in önünde kalarak çeyrek finalist oldu. Ancak grubunu ikinci tamamlaması, ev sahibi avantajını kaçırmasına neden oldu ve bu yüzden çeyrek final maçına deplasmanda çıkmak zorunda kaldı.

EZELİ RAKİPLER YİNE KARŞI KARŞIYA

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray, toplamda üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Önceki karşılaşmalarda, iki takım Süper Lig’de 2 kez mücadele etti. Kadıköy’deki derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara’nın golleri ile 3-1 kazanmıştı. RAMS Park’taki derbi ise golsüz beraberlik ile sona erdi.

MAÇIN DURDUGU AN

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maç, 84. dakikada durdu. Ayrıntılar geliyor…