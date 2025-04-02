Fenerbahçe Galatasaray Derbisi: Kimler Kırmızı Kart Gördü?

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başladı. Hakem Cihan Aydın, bu maçı yönetirken, yardımcı hakemlik görevini Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstleniyor. Müsabaka ATV’den şifresiz şekilde yayınlanıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşen bu kritik maçta, kimlerin kırmızı kart gördüğü merak ediliyor. Barış Alper’in kırmızı kart görme sebebinin ne olduğu da önemli bir detay.

FENERBAHÇE’NİN SERİ BAŞI AVANTAJI

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarını galip tamamlayarak, B Grubu’nu lider şekilde bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı olma avantajı elde etti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle yapacağı bu maçı, seri başı olmanın getirdiği avantaj ile evinde oynayacak.

GALATASARAY’IN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

C Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Daha az kart gördüğü için, aynı puanı ve averajı sahip olan RAMS Başakşehir’in önünde ikinci sıraya yerleşti ve çeyrek finalist oldu. Ancak grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaybederek, bu maçı deplasmanda oynayacak.

İKİ TAKIMIN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. İki ekip, daha önce Süper Lig’de 2 defa mücadele etti. Kadıköy’de oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara’nın golleriyle 3-1 kazanmıştı. RAMS Park’taki derbi ise golsüz beraberlikle sona ermişti.