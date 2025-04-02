Fenerbahçe Galatasaray Derbisi: Muhtemel 11’ler

DERBİ ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLERİN KADROLARI

Derbi öncesinde teknik direktörlerin sahaya hangi kadrolarla çıkacağı, futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri üzerinden yapılan değerlendirmeler, maçın gidişatını tahmin etmeye yardımcı oluyor. Taraftarlar, hangi futbolcuların ilk 11’de yer alacağını büyük bir merakla bekliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Bu kritik derbi, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45’te Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek ve ATV kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe’nin muhtemel kadrosu: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, İsmail Yüksek, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko.

Galatasaray’ın muhtemel kadrosu ise: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.