Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ne Zaman?

DERBİ HEYECANINA DOĞRU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, kavga etmeye hazırlanıyor. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak olan bu derbi maçı, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bir karşılaşma olacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği hakem Cihan Aydın, bu kritik eşleşmenin düdüğünü çalacak. Aydın’a yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç olarak belirlendi. Maçın dördüncü hakemi Burak Pakkan olurken, VAR hakeminin kim olacağı ise karşılaşma günü belli olacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Büyük maç için geri sayım sürerken, karşılaşmanın yayınlanacağı kanal da netleşti. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu derbi mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İki takım, bu sezon daha önce oynanan iki maçta karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, bu maçlardan birini kazanırken, diğer karşılaşma berabere sonlanmıştı.