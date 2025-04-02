Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Saat Kaçta?

ÜLKER STADYUMU’NDAGİ MÜSABAKA

Ülker Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Hakem Cihan Aydın bu maçı yönetecek. Ayrıca, Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev alacak. Derbi için saat merak ediliyor ve kesin bilgiye göre Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşması 20.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE’DE DURUM

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos’un forma giyebilecek duruma geldiğini duyurdu. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan teknik direktör Jose Mourinho’nun ekibi, Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmamakta. 14 yabancının hazır olduğu takımda, statü gereği iki yabancı futbolcu kadroya giremeyecek. Fenerbahçe, derbiye tam kadro çıkacak.

GALATASARAY’DA SAKATLIK GÜNDEMİ

Galatasaray’da ise, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs’un yanı sıra, Macaristan Milli Takımı’ndan dönüşte ağrıları bulunan Roland Sallai’nın kadroda yer alması bekleniyor. Beşiktaş derbisinde ağrısı nedeniyle yer alamayan Elias Jelert’in durumu ise bugün gerçekleştirilecek antrenmanla netleşecek. Galatasaray, derbide tam kadro mücadele edecek ve bu önemli maç, ATV kanalından yayınlanacak.