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Fenerbahçe Galatasaray Derbisinde Lemina Sakatlandı

MAÇ SIRASINDA SAKATLIK ŞOKU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray, maç esnasında oldukça endişe verici bir sakatlık durumu ile karşılandı. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli orta saha oyuncusu Mario Lemina, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Kadıköy’de gerçekleştirilen derbide ilk 11’de yer alan Lemina, karşılaşmanın 61. dakikasında acı bir sakatlık geçirdi.

LİGDE YENİ BİR İSİM OYUNA GİRDİ

Sağlık ekibinin hızlı müdahalesinin ardından, Lemina oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Przemyslaw Frankowski oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Lemina’nın sakatlık durumu hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından durumunun netleşmesi bekleniyor. Teknik ekip ve taraftarlar, Lemina’nın sağlık durumunu büyük bir endişeyle takip ediyor.

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