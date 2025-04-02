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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Muslera Yedeklerde

GALATASARAY, FENERBAHÇE’YE KONUK OLACAK

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Maç öncesinde her iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Galatasaray’ın kalecisi Muslera’nın maç kadrosunda olmaması ise dikkatleri çekiyor. Peki, Muslera Galatasaray’dan ayrıldı mı, gitti mi?

MAÇIN DETAYLARI VE YAYINLANACAK KANAL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu gün, Ülker Stadı’nda gerçekleşecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.45’te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede galip gelen takım yarı finale yükselecek. Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat 20:45’te başlayacak. Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu mücadelenin ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacağı belirtildi. Mücadeleyi ise hakem Cihan Aydın yönetecek.

MUSLERA YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe Galatasaray maçında Muslera, ilk 11’de yer almadı ve yedekler arasında bulundu. Maç öncesinde Muslera’nın durumu taraftar ve spor yorumcuları tarafından merak ediliyor.

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