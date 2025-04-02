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Fenerbahçe – Galatasaray Derbisinde Osimhen Belirsizliği

DERBİDE OYUNCU DURUMU

Türkiye Kupası kapsamındaki önemli karşılaşmada Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile mücadele edecek. Elde edilen bilgiler, Osimhen’in derbide forma giyemeyeceği yönünde.

OSIMHEN’İN SAĞLIK DURUMU

Osimhen’in sakatlığı hakkında yapılan spekülasyonlar, onun maçta yer almayabileceği sorusunu gündeme getiriyor. İddialara göre, Osimhen’in ağrıları nedeniyle ilk 11’de yer almayacağı öne sürüldü. Ancak, Galatasaraylı futbolcu Osimhen’in yakın arkadaşı Bucci Laba, söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirterek Osimhen’in ilk 11’de olduğunu duyurdu.

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