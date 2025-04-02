Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde VAR Pascal Müller

DERBİDE GÖREV YAPACAK VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final derbisi bugün oynanıyor. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak kimlerin görev yapacağına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak olan bu önemli karşılamayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

YABANCI VAR HAKEMİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Mücadelede VAR görevini üstlenecek olan isim Alman Pascal Müller olarak belirlendi. Ayrıca, Erkan Engin karşılaşmada AVAR olarak görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz sezonun ortalarından itibaren önemli müsabakalarda yabancı VAR hakemlerini görev yapması için davet ediyor ve Müller, TFF tarafından Türkiye’ye çağrılan ilk Alman hakem olma özelliğini taşıyor.