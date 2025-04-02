Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine 30 Bin Polis Görevde

DERBİDE GÖREV YAPACAK POLİS SAYISI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbi için 30 bin 199 polis görev alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler aldı. Özellikle Ülker Stadı çevresinde güvenlik önlemleri sıkı tutuluyor.

MÜSABAKA BAŞLAMA SAATİ VE HAKEM

Saat 20.45’te başlayacak olan müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Maç sırasında, 9 bin 726’sı stat ve çevresinde olmak üzere toplam 30 bin 199 emniyet personeli olayların güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak için görevlendirildi.