Fenerbahçe Galatasaray Derbisine VAR İncelemesi

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.45’te başlamış durumda. Maçın hakemi Cihan Aydın, yardımcı hakemler ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç olarak belirlenmiş. ATV kanalı, maçı şifresiz şekilde yayımlıyor. Fenerbahçe’nin golü ofsayttan mı atıldığına dair tartışmalar sürüyor.

TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca ve En-Nesyri. Diğer tarafta Galatasaray ise Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış ve Osimhen ile mücadele ediyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile oynadığı maçları kazanarak B Grubu’nda lider olarak yer aldı ve çeyrek finalde seri başı avantajını elde etti.

Galatasaray, C Grubu’nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 5 puan topladı. Daha az kart gördükleri için, aynı puana sahip RAMS Başakşehir’in önünde yer alarak çeyrek finalist oldu. Ancak grubu ikinci sırada tamamladıkları için ev sahibi avantajını kaybettiler ve bu çeyrek final mücadelesine deplasmanda çıkacaklar.

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu sezon üçüncü kez karşılaşacaklar. İki takım, daha önce Süper Lig’de iki kez karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki derbiyi Galatasaray 3-1 kazanırken, RAMS Park’taki derbi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Çeyrek final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Eğer maçta eşitlik olursa, 15’er dakikalık 2 uzatma devresi yapılacak ve yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışları ile tur atlayan ekip belirlenecek. Mücadeleyi kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek.

FENERBAHÇE’İN DERSLERİ

Fenerbahçe, derbi maçlarda beklediği sonuçları alamadı. Galatasaray’a sahasında 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçı ise 0-0 berabere tamamladı. Mourinho’nun ekibi, ilk yarıda Beşiktaş’a karşı 1-0’lık bir yenilgi yaşadı. Ali Koç’un başkanlığında Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi maçı için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, bu sezon ulusal organizasyonlarda Galatasaray’ın yalnızca Beşiktaş’a karşı mağlup olduğunu görüyoruz. Galatasaray, toplamda 32 maça çıkarak 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Süper Kupa’daki tek maçı ise kaybetti.

Fenerbahçe’nin ilk yarının sonunda bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. Hakem yorumları olayla ilgili ekleniyor…