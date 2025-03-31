Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Cihan Aydın Yönetecek

FUTBOLDA BİR İLK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede hakem Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez bir derbi yönetiyor. İki takım çarşamba günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi yönetecek olan Aydın’a yardımcılık edecek isimler ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç. Maçın 4. hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

CİHAN AYDIN’IN HAKEMLİK GEÇMİŞİ

Bursa bölgesinden gelen Cihan Aydın, bu sezon 21 karşılaşmada düdük çaldı. 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 20 maça, 1. Lig’de ise 1 maça çıkarak toplamda 21 maçda görev aldı. Ayrıca, 8 kez VAR hakemi olarak da atandı. 32 yaşındaki hakem bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray’ın her birinin 3 maçında düdük çalmış bulunuyor.

SON MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Cihan Aydın, Fenerbahçe’nin en son 16 Mart’ta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada görev alırken, Galatasaray’ın da 2 Mart’ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçı yönetmişti. Bu derbi, hakemin kariyeri açısından önemli bir adım olacak.