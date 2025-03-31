Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

DERBİ HAKEMİ BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı karşılayacağı derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) gelen bilgiye göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 2 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev alacak.

MAÇIN DETAYLARI

Bu çeyrek final mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Diğer çeyrek final karşılaşmalarının hakemleri ise şu şekilde belirlenmiş durumda:

– Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın

– Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük

– Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

– Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu maç 20.45’te ATV ekranlarından izleyicilere sunulacak.