Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemleri Açıklandı

DERBİNİN TARİHİ VE MAÇIN YÖNETİMİ

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Galatasaray, çarşamba günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğini yapacağı maça çıkacak. Bu önemli derbi karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek. Maçta Aydın’a yardımcı hakemlik yapacak isimler Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç olacak. Ayrıca, dördüncü hakem olarak Burak Pakkan görev alacak.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ DİĞER MAÇLAR

Çeyrek finalde görev alacak diğer hakemler ise şöyle sıralanıyor: Konyaspor-Göztepe maçını Ozan Ergün, Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasını Zorbay Küçük ve Beşiktaş-Göztepe mücadelesini ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu karşılaşmalar, Türkiye Kupası’ndaki heyecanı arttıran önemli mücadeleler arasında yer alıyor.