Fenerbahçe, Galatasaray’ın Yıldızını Aldı

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ANLAŞTI

Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Portekiz kulübüne bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili Galatasaray cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY’IN ÖNCELİKLİ ALMA HAKKI

Benfica’dan yapılan açıklamada, tarafların 22.5 milyon euro tutarındaki bonservis bedelinde uzlaştığı, sözleşmeye ise 2.5 milyon euro değerinde bonus eklendiği belirtildi. Ayrıca, Galatasaray’ın öncelikli alma hakkına sahip olduğu ve bu kapsamda kulübe bilgi verildiği vurgulandı. Öncelikli alma hakkı gereği Galatasaray, Benfica’ya cevap vermek için 5 gün süresine sahip olacak. Eğer sarı-kırmızılı ekip 5 gün içinde cevap vermezse, oyuncu Fenerbahçe’ye transfer olacak.

GALATASARAY YÖNETİMİNE PRESSÜRE RAĞMEN 5 GÜN KARARINI BEKLEYECEK

Öte yandan, Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu’nun son hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı nedeniyle bu süreyi sonuna kadar kullanmayı düşündüğü iddia ediliyor. Eğer Galatasaray yönetimi 5 gün içerisinde yanıt vermezse, UEFA listelerinin teslim tarihi geçecek ve Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katamayacak.