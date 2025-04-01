Fenerbahçe Galatasaray Kupa Rekabetinde 27. Randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların galibiyet sayısı 13, sarı-lacivertlilerin ise 3 oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde iki takım, yarın saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda bir araya gelecek. Tek maç sistemiyle oynanacak bu karşılaşmada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da kazanan belli olmazsa penaltı atışları ile yarı finale çıkacak ekip belirlenecek.

REKABETİN TARİHİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 tarihinde başladı ve iki takım bugüne kadar 402 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar ise 1’i hükmen olmak üzere 129 kez rakibini yendi. 124 maçta ise takımlar berabere kaldı. Kanarya, 542 golle Aslan’a karşılık, 500 gol buldu.

KUPAYA GÖRE BAŞARI

Tüm istatistiklerde Fenerbahçe galibiyetlerde önde olsa da, Türkiye Kupası’nda Galatasaray daha fazla maç kazandı. İki takım, kupada toplamda 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların sonuçlarına göre, sarı-kırmızılılar 13 kez, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. 10 maç berabere sona erdi. Galatasaray’ın 42 golüne, Fenerbahçe 29 golle karşılık verdi. Türkiye Kupası’nda son eşleşme 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde gerçekleştirilmiş ve Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1-0 ile mağlup etti.

KUPA EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde final, yarı final ve çeyrek finalde toplamda 5 defa eşleşti. Bu eşleşmelerde sarı-kırmızılılar 11, sarı-lacivertliler ise 4 kez tur atlayan taraf oldu. Ayrıca, oynanan 5 finalin tamamını Galatasaray kazandı.

2024-2025 SEZONU MAÇLARI

İki takım, 2024-2025 sezonunda 2 kez karşılaştı. Lig maçlarında Galatasaray, Kadıköy’de rakibini 3-1’lik skorla yenmeyi başardı, diğer maç ise RAMS Park’ta 0-0 tamamlandı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Ezeli rakipler arasında son 10 karşılaşmada, 9’u lig ve 1’i Süper Kupa olmak üzere Galatasaray’ın üstünlüğü var. Bu 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen, 5 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler 3 kez kazandı ve 2 mücadele berabere bitti.

MAÇI YÖNETECEK HAKEM

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcıları Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç olacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Cihan Aydın, kariyerinde ilk defa büyük bir derbi karşılaşmasında düdüğü çalacak.