Fenerbahçe Galatasaray Kupası Derbisi Tarihi Açıklandı

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı hakkında merak edilenler belli oldu. 2025 yılının en önemli karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçecek bu mücadele tek maç eleme sistemi ile oynanacak. Taraftarlar, bu büyük derbinin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte detaylar…

MAÇ YERİ VE YAYINCI KURULUŞ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre düzenlenecek bu önemli karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz kesinleşmedi.