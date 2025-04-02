Fenerbahçe Galatasaray Maç Skoru ve Detaylar

Fenerbahçe Galatasaray kaç kaç?

MAÇIN GELİŞİMİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma şu an 2-1’lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçın detaylarını ve canlı güncellemeleri takip etmek mümkün.

CANLI YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇIN ZAMANI

Bu önemli karşılaşma, bu akşam saat 20.45’te başlıyor.

STADYUM BİLGİSİ

Fenerbahçe Galatasaray maçı İstanbul’da yer alan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanıyor.