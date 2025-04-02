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Fenerbahçe Galatasaray Maç Skoru ve Detaylar

Fenerbahçe Galatasaray kaç kaç?

MAÇIN GELİŞİMİ
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma şu an 2-1’lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçın detaylarını ve canlı güncellemeleri takip etmek mümkün.

CANLI YAYIN BİLGİSİ
Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇIN ZAMANI
Bu önemli karşılaşma, bu akşam saat 20.45’te başlıyor.

STADYUM BİLGİSİ
Fenerbahçe Galatasaray maçı İstanbul’da yer alan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanıyor.

ÖNEMLİ

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Fenerbahçe ve Galatasaray Kupada Karşılaşıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelirken; Galatasaray, 2-1'lik skorla önde gidiyor. Kırmızı kart durumu hakkında belirsizlikler sürüyor.
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Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Gergin Anlar Yaşandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray maçının sonlarına doğru yaşanan arbede, yedek kulübesi ve sahaya müdahale ile büyüdü; dördü kırmızı kart gördü.

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