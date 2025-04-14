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Fenerbahçe – Galatasaray Maçı 14 Nisan

FENERBAHÇE MEDICANA – GALATASARAY DAIKİN YARI FİNAL MAÇI

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasındaki Sultanlar Ligi finaline yönelik yarı final son maçı 14 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın voleybol takımlarının performansını belirleyecek.

SERİDE SON DURUM

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, serinin başlangıcında 1-0 geride kalmıştı. Ancak, ikinci maçı 3-1 kazanarak durumu eşitlemeyi başardı. Melissa Vargas, ikinci mücadeledeki performansıyla dikkat çekerek 26 sayıyla takıma önemli katkıda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte seride durum 1-1’e gelmiş oldu.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Yarı finaldeki bu kritik üçüncü maç, TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak ve şifresiz izleme imkanı sunulacak. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu serideki mücadelesi devam ediyor ve toplamda 3 kez galip gelen takım finallere yükselecek.

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