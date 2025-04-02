Fenerbahçe Galatasaray Maçı Eleme Usulü

MÜSABAKA DETAYLARI

Ülker Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Maçın hakemliğini Cihan Aydın yapıyor ve yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu mücadele tek maç eleme sistemi ile gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos ile sahaya çıkma imkanı buluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile mücadele eden Jose Mourinho, Galatasaray derbisi için tam kadro hazırlık yapıyor. Takımda toplamda 14 yabancı futbolcu hazır durumda bulunuyor, ancak statü gereği 2 yabancı oyuncu kadroya giremiyor.

GALATASARAY EKİBİ VE SAKATLIK GÜNCELLEMELERİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs’un yanı sıra, Macaristan Milli Takımı’ndan dönerken ağrıları bulunan Roland Sallai da kadroda yer alıyor. Beşiktaş derbisinde ağrısı nedeniyle forma giyemeyen Elias Jelert’in durumu ise bugünkü antrenmanın ardından netleşecek.