Fenerbahçe Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Takımların karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele hakkında, “Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanaldan yayınlanacak?” sorusu gündemde.

MAÇIN YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe Galatasaray maçı, ATV kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele, 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek ve saat 20:45’te başlayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final maçında İstanbul’daki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya gelecek.