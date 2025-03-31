Fenerbahçe-Galatasaray Maçına Cihan Aydın Atandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’a yardımcı hakemlik görevinde Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.

Çeyrek finalde görev alacak diğer hakemler arasında şunlar bulunuyor: Konyaspor-Göztepe maçında Ozan Ergün, Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında Zorbay Küçük, Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan yer alacak.