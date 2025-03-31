Spor

Fenerbahçe-Galatasaray Maçına Cihan Aydın Atandı

fenerbahce-galatasaray-macina-cihan-aydin-atandi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’a yardımcı hakemlik görevinde Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.

Çeyrek finalde görev alacak diğer hakemler arasında şunlar bulunuyor: Konyaspor-Göztepe maçında Ozan Ergün, Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında Zorbay Küçük, Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan yer alacak.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ÖTV’siz Araç Alımında Yeni Detaylar

Engelli bireyler için ÖTV muafiyeti konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Yüzde 90 engeli olanlar, 10 yılda bir yeni araç alabilecek; mevcut araçlarını cezasız satma hakkına sahip.
Gündem

Müftüden Volkan Konak İçin Tartışmalı Paylaşım

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, şarkıcı Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili yaptığı "Sahnede gebermiş" açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Tepkiler üzerine paylaşımında tartışmalara yol açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.