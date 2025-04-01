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Fenerbahçe Galatasaray Maçına Hazırlandı

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

TAKTİKSEL ÇALIŞMALAR YAPILDI

Sonrasında oyuncular, 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te Galatasaray’ı ağırlayacak.

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