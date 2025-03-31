Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçı için hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmana, salonda core çalışmaları ile başladı.

ANTRENMAN PROGRAMI

Idman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarına yer verdiler. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Galatasaray maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.