Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Gergin Anlar Yaşandı

MÜCADELENİN SON DAKİKALARINDA GERİLİM ARTTI

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek final aşamasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının son anlarında yedek kulübesi karıştı. İki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında yaşanan gerilim, saha içindeki oyuncuları da kapsadı. Bu olayların ardından maç kısa bir süreliğine durdurulurken, durumu kontrol altına almak için polisler sahaya girdi.

KIRMIZI KARTLAR YAĞDI

Karşılaşmanın bu gerilim dolu anlarında, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti kırmızı kartla cezalandırıldı. Olayların detayları ise gelişmeye devam ediyor.