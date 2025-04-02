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Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Gerginlik Çıktı

MAÇTA ŞENİNGİZ FELAKETİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yaşanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının son anlarında yedek kulübeleri karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyeti arasında çıkan kargaşa, saha içindeki futbolcuların da katılmasıyla büyüdü. Bu gelişmeler üzerine hakem maçı durdurmak zorunda kalırken, güvenlik güçleri sahaya müdahale etti.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga esnasında Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe’nın yardımcı antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. İlerleyen dakikalarda maç, yaşanan gerginlik sonrası kaldığı yerden devam etti. Yağız Sabuncuoğlu’nun açıklamasına göre, Fred’in de maç bitiminde kırmızı kart aldığı bilgisi geldi.

CENAZELER VE CEZALAR

Fred’in Trabzonspor maçında cezalı olup olmayacağı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri sonrasında kesinlik kazanacak. Yaşanan olaylar, maçı gölgede bırakırken, futbol camiasında ciddi bir tartışma konusu haline geldi.

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