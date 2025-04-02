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Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Gerginlik Çıktı

MAÇTA GERGİNLİK HAKİM OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen ile 2-0’ı bulduğunda sarı-lacivertli tribünler arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray, maça hızlı başlayarak 10. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle öne geçti.

PENALTIDAN GELEN GOL TAKIMI RAHATLATTI

Galatasaray, 27. dakikada Kostic’in eline çarpan top sonrası bir penaltı kazandı. Osimhen, penaltının başına geçerek ağları bir kez daha havalandırdı ve böylece hem kendi hem de takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı. Nijeryalı golcünün attığı bu penaltı golünden sonra tribünlerde büyük bir karışıklık yaşandı. Görüntülerde Fenerbahçeli bir grup taraftarın birbirleriyle kavga ettiği görüldü.

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