Fenerbahçe Galatasaray Maçında Penaltı Tartışması

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maç saat 20.45’te başladı. Hakem Cihan Aydın, karşılaşmayı yönetirken, yardımcı hakem olarak Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç görev alıyor. Mücadele ATV kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

PENALTI POZİSYONLARI İÇİN HAKEM YORUMLARI

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, maçtaki penaltı pozisyonlarını yorumladı. Bitnel, “Kostic’in eline temas eden top için penaltı doğru karar. VAR müdahalesi doğru. El vücuttan açık, bariyer oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Hakem yorumları, maç içinde yaşanan pozisyonlarla devam edecek. Topun ele çarpması, elin vücuttan açık veya topa doğru uzatıldığı durumlarda penaltı nedeni olabiliyor. Ancak, top oyuncuya yakın mesafeden geldiğinde, oyuncunun topu kontrol etme ya da eline çarpmayı engelleme olasılığı daha düşük olduğu için bu durumlar genellikle penaltı olarak değerlendirilmiyor.