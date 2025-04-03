Fenerbahçe, Galatasaray Mağlubiyeti Sonrası Sessiz Kaldı

FENERBAHÇE’İN KUPA DÜŞÜ ŞOK EDİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde evinde Galatasaray’a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nin ardından Ziraat Türkiye Kupası’ndan da elenmiş oldu. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkması medyada geniş yankı buldu ve Fenerbahçe camiası bu duruma sessiz kaldı.

FENERBAHÇE’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray maçının ardından yalnızca maç sonucunu paylaşan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olaylarla ilgili 18 saat boyunca herhangi bir açıklama yapmadı ya da sosyal medya paylaşımında bulunmadı. Sarı-lacivertliler, olaylı derbinin ardından, 6 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı. Bu antrenmana ilişkin yapılan paylaşımla birlikte, Galatasaray maçından 18 saat sonra Fenerbahçe ilk açıklamasını yapmış oldu.

OLAYLI ANLAR VE TEPKİLER

Maçın ardından Okan Buruk ve hakemlerin önünde meydana gelen olayda, Jose Mourinho Buruk’un yüzüne fiziksel müdahalede bulunup burnunu sıktı. Bu an sırasında Okan Buruk yere düştü. Portekizli teknik adamın yanında bulunan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk’a yardım etmeye çalıştı. Deneyimli teknik adam yerden kalktıktan sonra büyük bir öfke ile çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.