Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası Maç Özeti

MAÇIN HAZIRLIKLARI VE YAYIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray birbirlerine rakip oluyor. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma saat 20.45’te başladı. Hakem Cihan Aydın’ın yönetimindeki maçta Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakemlik yapıyor. Karşılaşma ATV’den şifresiz olarak yayınlanıyor.

TAKIM KADROLARI VE GRUP BAŞARILARI

Fenerbahçe’nin kadrosu şu isimlerden oluşuyor: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri. Diğer yandan Galatasaray’ın takımı ise Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış ve Osimhen’den oluşuyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile oynadığı maçlardan galip ayrılarak B Grubu’nu lider tamamladı ve çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Galatasaray ise C Grubu’ndaki 3 müsabakadan 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan topladı ve RAMS Başakşehir’in önünde ikinci sırada yer aldı, fakat ev sahibi avantajını kaybetti.

GEÇMİŞ RENKTAŞ MAVİ-SARILARIN AVANTAJI

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Daha önce Süper Lig’de oynadıkları iki maçta sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy’deki derbiyi 3-1 kazanırken, RAMS Park’taki karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalin kazananı yarı finale yükselecek. Eğer 90 dakikada eşitlik olursa, ek olarak iki uzatma devresi oynanacak, eşitlik hala bozulmazsa seri penaltı atışları gerçekleştirilecek. Bu maçın galibi, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek.

DERBİ NO LİGDEKİ PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarda arzuladığı sonuçları elde edemedi. Ligde Galatasaray’a evinde 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ayrıca, Mourinho’nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0’lık mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, Ali Koç’un başkanlığı döneminde Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk kez bir derbi maçta mücadele ediyor. Galatasaray ise bu sezon ulusal organizasyonlarda yalnızca Beşiktaş’a mağlup oldu ve toplamda 32 maçta mücadele etti. “Cimbom”, Süper Lig’de 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, Türkiye Kupası’nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Turkcell Süper Kupa’da ise tek maçta mağlup oldu.