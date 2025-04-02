Fenerbahçe Galatasaray ZTK Maçı Detayları

MAÇ BİLGİLERİ

Ülker Stadyumu’ndaki müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Hakem Cihan Aydın’ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

DERBİDE DURUM

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesinde sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho’nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. 14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray’da sakatlığını atlatan İsmail Jakobs’un yanı sıra Macaristan Milli Takımı’ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert’in durumu ise bugünkü antrenmanda belli olacak.

MAÇ FORMATI

Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı tek maç eleme sistemine göre oynanacak.